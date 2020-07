Ema Stokholma in tv svela mia madre mi picchiava quando ero piccola (Di venerdì 10 luglio 2020) Ema Stokholma fa un racconto choc a “Vita in Diretta”: «Mia madre ha provato ad affogarmi, poi mi ha chiesto di gettarmi da un ponte». Andrea Delogu commossa, è stata ospite nel programma pomeridiano e ha parlato del suo libro “Per il mio bene”, raccontando con coraggio un periodo molto duro della sua vita. Ecco il racconto doloroso di Ema Stokholma: «Mia madre mi picchiava da quando ero molto piccola. A quattro anni il primo pugno in macchina. Era la prima volta che succedeva in auto, da quel momento ho iniziato a sentirmi in pericolo ovunque, non solo in casa». Poi Andrea Delogu commossa riprende dei passi del libro: «Tua madre ha provato ad affogarti e ti ha chiesto di gettarti da un ponte. ... Leggi su people24.myblog

