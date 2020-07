Dramma a Napoli, diciottenne investe sei persone: morta ragazza 27enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Un diciottenne alla guida di una macchina perde il controllo del veicolo ed investe un gruppo di amici: morta una ragazza di soli 27 anni Tragedia a Napoli dove un neopatentato di 18 anni perde il controllo della macchina e travolge un gruppo di sei persone. Il terribile impatto è costato la vita a Natalia Boccia, ragazza di soli 27 anni. Con lei c’era anche la sorella Paqualina, incinta di 7 mesi e ferita gravemente. Anche un ragazzo di 32 anni starebbe lottando tra la vita e la morte. Fortunatamente gli altri tre feriti non rischierebbero la vita. I Carabinieri del nucleo di Nola hanno ora arrestato il diciottenne per omicidio stradale dopo quanto successo la scorsa notte a San Gennaro Vesuviano, provincia di Napoli. ... Leggi su bloglive

