Cucciolo di foca preso a sassate dai bagnanti: le immagini forti pubblicate sui social (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono immagini forti quelle che documentano l’ennesimo episodio di violenza gratuita ai danni di un animale indifeso. È successo in una spiaggia di Aktau, cittadina del Kazakistan che si affaccia sulla sponda orientale del Mar Caspio: un Cucciolo di foca, incuriosito dalla folla di bagnanti, si è avvicinato a riva ma quando uno dei presenti si è accorto di lui ha iniziato a lanciargli contro dei sassi. Gli altri bagnanti, anziché fermarlo, hanno iniziato a fare lo stesso, colpendo il povero animale assolutamente innocuo. Solo per un miracolo la piccola foca non è rimasta uccisa dalla sassaiola. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social dalla modella kazaka Yevgeniya Mukasheva, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

