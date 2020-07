Coronavirus, pandemia o strategia? “Altro che polmonite interstiziale! Dietro le morti c’è stata la tromboembolia polmonare” (Di venerdì 10 luglio 2020) “pandemia o strategia? Altro che polmonite interstiziale! Dietro le circa 35mila morti per Covid19 c’è stata la tromboembolia polmonare. Sbagliata la diagnosi, sbagliata la cura. A questo punto, è naturale chiedersi: è stata strage di Stato la vicenda del Coronavirus in Italia?“: questo l’interrogativo posto dall’Associazione L’Eretico, fondata dal professor Giulio Tarro, dal magistrato Angelo Giorgianni e dal medico ricercatore Pasquale Mario Bacco, che ha evidenziato una serie di aspetti problematici nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, in particolare sotto il profilo medico-scientifico, epidemiologico e giuridico. Secondo ... Leggi su meteoweb.eu

