Conte: «Juric non rompere il ca… e stai muto». Juric: «Ma stai muto te… come ti permetti?» (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Inter pareggia a Verona e perde le staffe in panchina prendendosela con Juric. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che scrive: “Se non è crisi di nervi, poco ci manca. Perché al di là dell’aspetto tattico, dell’atteggiamento e degli errori tecnici, è la fragilità mentale dell’Inter che sta emergendo in maniera inimmaginabile. Ed è l’ultima cosa che ti aspetti da una squadra guidata da Antonio Conte, l’uomo che ha fatto del furore e della mentalità vincente uno stile di vita, prima da giocatore e poi da allenatore”. Il gol di Lazovic al 2′ del primo tempo ha innervosito l’allenatore, che poi se l’è presa con il tecnico avversario. “L’imbarazzo è durato per tutto il primo tempo e ha fatto salire ... Leggi su ilnapolista

