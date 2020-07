Camera di Commercio italiana in Giappone, ecco i vincitori del premio per i migliori oli extravergine (Di venerdì 10 luglio 2020) La Camera di Commercio italiana in Giappone (ICCJ) è felice di annunciare i vincitori dell’ottava edizione del concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize) e del JOOP Design Award alla sua prima edizione. Il JOOP è organizzato dal Comitato Organizzativo JOOP in coordinamento con la Camera di Commercio italiana in Giappone e mira a far conoscere oli di altissima qualità ed educare i consumatori sugli effetti benefici di EVO in Giappone. Un’ opportunità importante per i produttori di olio di aumentare la reputazione e la visibilità del loro marchio sui mercati internazionali. La giuria addetta alle valutazioni è composta da un panel di 9 giudici: Pietro ... Leggi su ildenaro

