Verona-Inter: Miguel Veloso in gol, pareggio all’86° (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Scocca l’86’ minuto e al Bentegodi è ancora parità. Questa volta è Miguel Veloso ad andare a segno, terzo gol in campionato per il portoghese. Dopo il doppio colpo firmato da Candreva e da una sfortunata autorete di Dimarco, l’Hellas pareggia i conti nel finale di gara con un sinistro piazzato dal limite da parte di Veloso. Immobile la retroguardia difensiva dei nerazzurri nel 2-2. Leggi su sportface

