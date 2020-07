Verona-Inter, le probabili formazioni: Sanchez in leggero vantaggio su Lautaro (Di giovedì 9 luglio 2020) Verona-Inter, le probabili formazioni – Non solo Spal-Udinese, si gioca un altro match per concludere la giornata del campionato di Serie A: si tratta di Verona-Inter. Stagione molto importante per la squadra di Juric, si tratta di una delle principali sorprese di tutta la stagione. Tante occasioni fallite per i nerazzurri, nella partita di oggi ha bisogno del bottino pieno per provare a rientrare in corsa per lo scudetto dopo le sconfitte di Juventus e Lazio. La novità in casa Verona potrebbe essere rappresenta dall’impiego di Gunter al fianco di Rrahmani e Kumbulla. A centrocampo non è al meglio Amrabat, la decisione è prevista poche ore prima del match. Il dubbio più importante è in attacco, Di Carmine è in ... Leggi su calcioweb.eu

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - serieB123 : Verona-Inter, le formazioni: Sanchez favorito su Lautaro, Eriksen verso la panchina (e intanto spunta il sogno Pogb… - internewsit : Verona-Inter: torna il terzetto titolare dietro. Conte vuole svoltare - -