Unifortunato, al i via i corsi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università Giustino Fortunato sempre più proiettata sul territorio nazionale e con un’offerta formativa anche a misura della Pubblica Amministrazione, con i corsi di Formazione e di Alta Formazione destinati ai dipendenti pubblici organizzati nell’ambito del progetto Valore P.A. finanziato dall’INPS e che sono ai nastri di partenza a Milano, Roma, Palermo e Bari. L’Unifortunato ha partecipato all’avviso di selezione presentando otto progetti, che sono stati tutti approvati dall’INPS. Di questi, quattro sono in fase di avvio e riguardano aree tematiche specifiche che comprendono gestione delle risorse umane, efficienza dell’azione amministrativa, bilancio e controllo ... Leggi su anteprima24

