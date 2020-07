Uiv a Bellanova: “Tavolo Vino” e “new deal” per rilanciare export e promozione (Di giovedì 9 luglio 2020) “Tavolo vino” con le imprese per gestire i fondi della promozione Maeci-Ice, ruolo e peso del vino nel “Patto per l’export“, meno promozione verso Gdo ed e-commerce e più comunicazione nel piano da 1,4 miliardi, aumento a 150 milioni/anno dei fondi Ocm promozione per il prossimo triennio, impegno istituzionale a sostegno dell’Horeca e del turismo, attenzione a possibili dazi. Queste, in sintesi, le richieste inoltrate dall’ultima Assemblea Generale dell’Unione Italiana Vini alla Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, al Sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano e all’eurodeputato Paolo De Castro intervenuti all’incontro svoltosi nei giorni scorsi in modalità digitale. Gli imprenditori italiani del vino ... Leggi su winemag

