Temptation Island 2020, Andrea falò choc: perde la testa (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island 2020, il video durante il falò manda su tutte le furie Andrea Temptation Island 2020, stasera la seconda puntata tanto attesa anche perché secondo le anticipazioni ed i primi video dovrebbe succedere davvero di tutto. La prossima sarà una puntata piena di colpi di scena, a partire dalla coppia Anna, Andrea. I ragazzi hanno dato inizio alla relazione da un anno. Adesso partecipano al reality per mettersi alla prova e capire se effettivamente si amano e se possono pensare davvero ad un futuro insieme. A proposito di futuro, Andrea è giovane rispetto ad Anna, sono separati da circa 10 anni, la differenza di età in genere non conta. In questo caso possiamo affermare che invece ha creato ... Leggi su kontrokultura

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - sbronzodiriace_ : Ovviamente da 2 giorni in terronia e questi organizzano serate, cene, proprio stasera, giovedì, quando c’è Temptation Island. - infoitcultura : Temptation Island, Valeria pronta all’addio per Ciavy: anticipazioni - infoitcultura : Temptation Island 2020, Andrea una furia al falò: 'Portatemi Anna'. Anticipazioni 9 luglio - Icanseetheg_lig : Stasera mi perdo Temptation island però in compenso facciamo le pizze al forno a legna in campagna dalla zia con tutta la family -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island A "Temptation Island" Annamaria prepara la valigia in lacrime TGCOM Temptation Island, Costantino Della Gherardesca conduttore? Ecco la sua risposta e cosa pensa di Filippo Bisciglia

La conduzione di Temptation Island è messa a repentaglio? Assolutamente no! In una intervista di TvBlog a Costantino Della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express ha commentato con fervore la su ...

Anticipazioni Temptation Island, Lorenzo deluso da Manila Nazzaro (VIDEO)

Lorenzo Amoruso arrabbiato con Manila Nazzaro a Temptation Island 2020, cosa avrà combinato? Manila Nazzaro è alle prese con il viaggio nei sentimenti di Temptation Island insieme al compagno Lorenzo ...

La conduzione di Temptation Island è messa a repentaglio? Assolutamente no! In una intervista di TvBlog a Costantino Della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express ha commentato con fervore la su ...Lorenzo Amoruso arrabbiato con Manila Nazzaro a Temptation Island 2020, cosa avrà combinato? Manila Nazzaro è alle prese con il viaggio nei sentimenti di Temptation Island insieme al compagno Lorenzo ...