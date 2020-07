PS5 potrebbe supportare lo streaming dei giochi già dal lancio (Di giovedì 9 luglio 2020) Sembra proprio che Sony voglia puntare forte sullo streaming dei giochi in futuro con PS5 e, probabilmente, lo streaming sarà disponibile con la console next-gen già dal lancio.Questo lo suggerisce un documento ufficiale del colosso giapponese per gli azionisti in cui si parla del game streaming da portare su PS5 partendo da quanto appreso con PS Now.PS Now è un servizio di streaming dei giochi già disponibile su PS4 ma, come avrete visto, ha alcune limitazioni che non si adatterebbero alla next-gen, come la risoluzione dei titoli in 720p.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PS5 potrebbe PS5, lo streaming dei giochi potrebbe essere disponibile fin da subito Multiplayer.it PS5, i giochi per PS1, PS2 e PS3 potrebbero essere retrocompatibili grazie al cloud e all’emulazione

Il sistema operativo virtualizzato potrebbe essere una soluzione per evitare di integrare ... modo interessata ad offrire la retrocompatibilità grazie al cloud. SIE?PS5????????????

PS5 potrebbe offrire lo streaming dei giochi già dal lancio

Quindi quale potrebbe essere la mossa di Sony? Probabilmente un rafforzamento dell'infrastruttura di PS Now su PS5 che potrebbe portare il servizio alla pari di altri concorrenti.

