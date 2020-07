Previsioni Meteo: veloce fiammata Nord-Africana tra venerdì e sabato, temperature massime fino a +37/+38°C in alcune aree d’Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Previsioni Meteo – La moderata alta pressione di questi giorni, a prevalente componente oceanica, sta arrecando temperature estive su gran parte dell’Italia sebbene, tuttavia, non particolarmente esasperate. I valori massimi stanno viaggiando sulle aree pianeggianti mediamente tra +28 e +33°C, anche con qualche punta verso i +35/+36°C, ma ancora localizzata. Il trend caldo continuerà ancora fino alla prima parte del prossimo fine settimana, ma con una novità, ossia con un innesto, sul flusso anticiclonico, di una componente NordAfricana. Non saremo di fronte ad un promontorio subtropicale, né in presenza di una esasperazione anticiclonica duratura. Anzi, paradossalmente, ... Leggi su meteoweb.eu

