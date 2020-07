Osakue la discobola azzurra: «Non mi inginocchio, quel gesto in Italia non serve» (Di giovedì 9 luglio 2020) La Stampa intervista la discobola Daisy Osakue. 24 anni, con genitori nati in Nigeria, ha dovuto aspettare di compiere 18 anni per ricevere la cittadinanza Italiana. Studia negli Stati Uniti. Ha vissuto i giorni delle proteste per l’omicidio di Floyd George. «Purtroppo, casi come questo non sono una rarità. Stavolta c’è un video, di solito nessuno se ne accorge». Osakue si augura che sia l’inizio di una svolta. «Io sono solo una lanciatrice, una sfigata qualsiasi, ma nella mia piccola cerchia cerco di informare, di spiegare che cosa succede per le strade, la motivazione non violenta. Ho avuto attenzione». Le chiedono se alla sua prossima gara importante si inginocchierà anche lei in segno di protesta. «Uno sportivo può e deve farsi sentire, ... Leggi su ilnapolista

