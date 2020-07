Ninja su YouTube fa subito il botto con oltre 100.000 spettatori durante la prima diretta (Di giovedì 9 luglio 2020) Tyler "Ninja" Blevins ha trasmesso ieri la sua prima diretta su YouTube da quando Microsoft ha annunciato la chiusura di Mixer. E, a quanto pare, la prima diretta è andata piuttosto bene, perché oltre 100.000 persone si sono sintonizzate per il livestream su YouTube. Lo streamer non ha annunciato un accordo di esclusività con la piattaforma e non ha discusso dei suoi piani futuri. Blevins ha semplicemente giocato a Fortnite con gli altri streamer TimTheTatMan, Courage e DrLupo.Blevins originariamente si è fatto un nome su Twitch, ma l'anno scorso ha lasciato la piattaforma per approdare esclusivamente su Mixer con un accordo da $ 20 a $ 30 milioni. Il mese scorso, tuttavia, Microsoft ha annunciato la chiusura di Mixer e gli ... Leggi su eurogamer

