Marco Guercio chi è? Età, altezza, carriera e vita privata del tentatore (Di giovedì 9 luglio 2020) Marco Guercio è uno dei tentatori protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, in onda stasera con la seconda puntata. Conosciamolo meglio. foto facebookLa seconda puntata di Temptation Island torna questa sera in onda in prima serata con tante novità e diversi colpi di scena, a guidare tutto come sempre Filippo Bisciglia che ha già ottenuto dei buonissimi risultati a livello di ascolti nella prima puntata. Conosciamo meglio il tentatore. Intanto vi ricordo che le coppie al momento presenti sono sei di cui due vip formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Marco Guercio età e altezza Il giovane tentatore della nuova stagione è nato il 18 gennaio 1993 ed ha ventotto ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Chi è Marco Guercio tentatore di Temptation Island 2020: il passato a Uomini e donne - Notiziedi_it : Marco Guercio di Temptation Island è stato attore in una nota fiction: ecco quale - Novella_2000 : Marco Guercio di Temptation Island è stato attore in una nota fiction: ecco quale - infoitcultura : Perché è famoso Marco Guercio di Temptation Island 2020 - infoitcultura : Marco Guercio è uno dei tentatori di Temptation Island 2020 -