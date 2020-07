Mancata chiusura nella Bergamasca, Conte: “Nessuna pressione da Confindustria” (Di giovedì 9 luglio 2020) Mancata chiusura Bergamasca, Conte: “No pressioni da Confindustria” Il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare della Mancata chiusura di Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni nella Bergamasca da cui si è originato il principale focolaio di Coronavirus in Italia e a cui TPI ha dedicato un’inchiesta a puntate. Il premier, in un’intervista al canale spagnolo Nius, ha parlato dell’inchiesta della procura di Bergamo, che sta indagando per epidemia colposa e per accertare le responsabilità sulla decisione di non imporre il lockdown nei due comuni già a partire da quel famoso 23 febbraio, giorno in cui sono stati scoperti i primi pazienti ... Leggi su tpi

webecodibergamo : Conte sulla mancata chiusura a Bergamo «Non ho avuto richieste da Confindustria» - Paolo_Gambarini : È tutto “merito” suo e dei suoi amici. #zonarossa #Conte #PD #M56 Conte sulla mancata chiusura a Bergamo «Non ho av… - zazoomblog : Conte sulla mancata chiusura a Bergamo «Non ho avuto richieste da Confindustria» - #Conte #sulla #mancata… - Artu_63 : @sleepyanto @simontol @TNannicini @MilaSpicola @giorgio_gori Come la regione e il governo, direi meno visto che la… - IvanRamondo : @SwannMatassa @meteorologo777 Esatto! Sbagliate in parte. Di dimostrato c'è solo la mancata chiusura dp i casi sosp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancata chiusura Conte sulla mancata chiusura a Bergamo «Non ho avuto richieste da Confindustria» L'Eco di Bergamo Asili Nido. Laricchia “Promesse svanite, imprese rischiano di chiudere”

Bari, 08 luglio 2020. “I servizi per l’infanzia sono fondamentali per moltissime donne, per questo ho sollevato da subito la questione degli asili nido durante l’emergenza Covid, per chiedere alla Reg ...

Condotta guasta, manca l’acqua in quattro centri

Lunedì mattina, il sistema di telecontrollo di Abbanoa ha rilevato la mancanza di arrivo dell'acqua dall'acquedotto Lerno nell'impianto di sollevamento di Monte Ruiu dal quale dipende il ramo nord al.

Bari, 08 luglio 2020. “I servizi per l’infanzia sono fondamentali per moltissime donne, per questo ho sollevato da subito la questione degli asili nido durante l’emergenza Covid, per chiedere alla Reg ...Lunedì mattina, il sistema di telecontrollo di Abbanoa ha rilevato la mancanza di arrivo dell'acqua dall'acquedotto Lerno nell'impianto di sollevamento di Monte Ruiu dal quale dipende il ramo nord al.