Ma quale Berlusconi? L'unico bacio al boss mafioso è quello del Pd: quest'uomo e lo scandalo su cui la sinistra tace (Di giovedì 9 luglio 2020) «Onorevole come siamo combinati?», chiedeva il boss all'amico Pd. E poi i baci, gli abbracci, gli accordi: tutto documentato e filmato dalle telecamere e contenuto negli atti dell'inchiesta della Dda di Palermo. L'indagine, condotta dai carabinieri di Trapani, è quella che l'altra notte ha portato in cella Mariano Asaro, noto come il "dentista" (perché aveva studiato da odontotecnico prima di darsi agli affari illeciti), e ha iscritto nel registro degli indagati Paolo Ruggirello, ex deputato dem all'Assemblea regionale siciliana. Asaro voleva davvero aprire un ambulatorio dentistico in quel di Paceco, nel Trapanese, solo che nel progetto rientrava anche la creazione di una società fittizia che doveva essere accreditata presso il sistema sanitario nazionale e quindi doveva ricevere del denaro pubblico. Qui entra in scena ... Leggi su liberoquotidiano

