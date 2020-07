Luca Argentero su Instagram sfida l’amore e… la matematica! (Di giovedì 9 luglio 2020) Luca Argentero torna sui social per mostrare ancora una volta cosa per lui significhi il vero amore e lo fa condividendo una foto con la sua compagna. foto InstagramSono diventati genitori da poche settimane e sono una delle coppie vip più belle del cinema e anche adesso, seppur stanchi e provati mostrano il vero volto dell’amore. La coppia che si è formata molti anni fa dopo la fine del matrimonio dell’attore con Miriam Catania, ha dato alla luce la piccola Nina Speranza. Ecco lo scatto social. Luca Argentero mostra tutto il suo amore per Cristina Marino: “My Partner” foto Instagram Luca ArgenteroLuca Argentero, attore amatissimo e volto noto della tv è ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Cristina Marino svela: “Nessun aiuto per Nina, io e Argentero siamo una squadra” DiLei Sei Gradi di Separazione: quanto siete lontani da Kevin Bacon?

L'espressione “Sei gradi di separazione” è entrata nel linguaggio comune a partire dall'omonimo film del 1993 con Donald Sutherland e Will Smith: quest'ultimo recitava la parte di un giovane impostore ...

Luca Argentero e Cristina Marino felici e assonnati

A poco più di un mese dalla nascita della loro Nina, Luca Argentero condivide un selfie con la compagna: "1+1=3 #faccedasonno", scrive l'attore La felicità è tanta quanto il sonno: è l'equazione dei n ...

