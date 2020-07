La classifica non rende giustizia al Napoli: dove meriterebbero di essere gli azzurri? (Di giovedì 9 luglio 2020) L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria degli azzurri contro il Genoa, a Marassi: "Noi dobbiamo guardare la classifica e ora siamo a 15 punti dall’Atalanta. Abbiamo giocatori forti e non possiamo avere questo divario". Le parole del coach calabrese sono oneste e molto simili a quelle pronunciate dal suo predecessore. Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A Carlo Ancelotti, dopo il secondo posto conquistato dal Napoli lo scorso anno,... Leggi su 90min

