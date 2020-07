Juve Stabia-Entella (venerdì, ore 18:45) : formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 9 luglio 2020) Trentatreesimo turno di Serie B e la Juve Stabia proverà a scrollarsi di dosso la crisi affrontando tra le mura amiche l’Entella. Brutto periodo per la squadra di Caserta che è ancora al palo dopo la ripresa. 4 sconfitte consecutive, le ultime due in due derby, hanno fatto precipitare le vespe in zona playout, a pari punti con l’Ascoli. Serve … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

