Juve-Atalanta | doppio ex Fortunato a ISP | “Dea in condizioni migliori e bianconeri senza De Ligt soffrono Per lo scudetto…”

L'ex giocatore di Atalanta e Juventus, Daniele Fortunato, parla in esclusiva per Itasportpress del prossimo impegno che vedrà contrapposte le due squadre in cui ha avuto l'opportunità di giocare.

"Lo scudetto per l'Atalanta mi sembra difficile, dovrebbe vincerle tutte e la Juve dovrebbe continuare ad avere momenti negativi. Se vuole avere piccole speranze dovrebbe innanzitutto superare da vincente lo scontro diretto, sebbene sia un po' difficile ..."

Sarà Verona-Inter a chiudere il 31° turno del campionato di Serie A. Conte punterà su Alexis Sanchez, ballottaggio tra Eriksen e Borja Valero. Mettersi alle spalle la sconfitta patita contro il Bologn ...

Serie A: Juve-Atalanta diventa un bivio scudetto, Gasperini ci crede

La distanza in classifica è ancora netta, visti i nove punti in più della Juventus sull’Atalanta. Eppure la sfida di sabato sera potrebbe dare nuova linfa vitale alla corsa scudetto. Dopo nove vittori ...

