Inter, la rabbia e i rimpianti di Conte: ora l’obiettivo è il secondo posto (Di giovedì 9 luglio 2020) I k.o. di Juve e Lazio alimentano le recriminazioni ma danno una chance a Conte: vincere a Verona significa -1 da Inzaghi Chissà cosa avrà pensato Antonio Conte martedì sera dopo le sconfitte di Lazio e Juve. Il tecnico nerazzurro si sarà mangiato le mani per non aver fatto percorso netto dopo la ripresa. Sapeva che qualsiasi errore l’Inter l’avrebbe pagato carissimo. E così è stato. Sarri è lontano 11 punti, Inzaghi 4, l’Atalanta di Gasperini ha fatto il sorpasso ed è a +2 dopo la nona vittoria di fila. Ecco perché vincere stasera a Verona è obbligatorio: i rimpianti per il passato non possono certo scomparire ma l’Inter deve trasformarli immediatamente in rabbia e furore per provare a ... Leggi su calcionews24

