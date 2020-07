“I dipendenti pubblici che durante la pandemia hanno continuato a prendere lo stipendio senza fare nulla”: bufera su Gramellini (Di giovedì 9 luglio 2020) “Non riesco a immaginare un uso migliore delle mie tasse. In compenso ne conosco di peggiori. Chi paga i burocrati che rallentano qualsiasi pratica per ignavia, avidità o paura? Noi. E chi paga i dipendenti pubblici che durante la pandemia si sono chiusi in casa con più zelo di un congresso di virologi e hanno continuato a prendere lo stipendio senza fare nulla, infischiandosene dei colleghi che nel frattempo si addossavano la loro parte di lavoro? Sempre no”. È il passaggio di un articolo di Massimo Gramellini pubblicato nel suo consueto Caffè sul Corriere della Sera. Tutto inizia raccontando la storia delle gemelline operate al Bambin Gesù e del post ... Leggi su tpi

carlogubi : Gentile @MaxGramel, le ricordo che il suo stipendio è pagato dalla Rai con un prelievo forzoso in bolletta applicat… - FedericoDinca : Lo avevamo annunciato prima della sessione di bilancio dello scorso anno e oggi il taglio del #cuneofiscale per dip… - fed851 : @MaxGramel @Corriere 'chi paga i dipendenti pubblici...' qualunquismo allo stato puro... Per informazione l'esperto… - GiuseMarongiu : @mante Comunque noi i buoni pasto ai dipendenti (pubblici) in smart working li stiamo regolarmente pagando - Lucagrossi66 : @Gitro77 Non mi torna. La tendenza alla liquidità è in atto da diversi anni e leggo questo commento come se fosse t… -

Ultime Notizie dalla rete : dipendenti pubblici Dipendenti pubblici in pensione, ecco il rischio di nuove assunzioni clientelari di massa InvestireOggi.it Niente buoni pasto in smart working: la spunta il Comune. Per Cgil sentenza «ingiusta»

Il Comune la spunta sui buoni pasto in smart working. Per il tribunale del lavoro di Venezia, che si è pronunciato oggi mercoledì 8 luglio, non sono dovuti. «Abbiamo sempre pensato che l’utilizzo di r ...

Bonus a tutto il personale Ausl, la Regione stanzia 618.622 euro per i dipendenti piacentini

Dopo il primo riconoscimento erogato a maggio, la Regione Emilia-Romagna torna a valorizzare i lavoratori della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna, impegnata nella gestione dell’emergenza Covid-19, d ...

Il Comune la spunta sui buoni pasto in smart working. Per il tribunale del lavoro di Venezia, che si è pronunciato oggi mercoledì 8 luglio, non sono dovuti. «Abbiamo sempre pensato che l’utilizzo di r ...Dopo il primo riconoscimento erogato a maggio, la Regione Emilia-Romagna torna a valorizzare i lavoratori della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna, impegnata nella gestione dell’emergenza Covid-19, d ...