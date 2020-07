Grano: “inaccettabile il ribasso dei prezzi”, dal foggiano la protesta Quotazioni in picchiata del prodotto pugliese mentre cresce notevolmente l'import dal Canada (Di giovedì 9 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Inaccettabile ribasso dei prezzi del Grano duro in Puglia, nonostante il calo della produzione di almeno il 20% rispetto all’anno scorso. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, a seguito delle Quotazioni in picchiata del Grano della Murgia barese di 0,50 euro e di 2 euro al quintale alla borsa merci della Camera di Commercio di Foggia, mentre è schizzato del 51% l’import di Grano canadese nei primi 3 mesi del 2020 rispetto al 2019. “Il balzo delle importazioni arriva proprio nel pieno della stagione di trebbiatura del Grano pugliese, in ritardo per l’andamento climatico anomalo. Un lavoro che rischia di essere ... Leggi su noinotizie

