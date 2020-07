Etna Doc, “crescita regolata”: blocco dei nuovi impianti di vigneti per 3 anni (Di venerdì 10 luglio 2020) blocco dei nuovi impianti di vigneti per i prossimi 3 anni sull’Etna. Lo ha deciso ieri l’assemblea del Consorzio, con oltre il 90% dei soci presenti e una maggioranza quasi unanime. L’ottica del provvedimento, spiega l’ente, è quello di una “crescita regolata”. L’assemblea del Consorzio ha di fatto approvato le proposte del CdA, che prevedevano modifiche al disciplinare, riduzione delle rese per la vendemmia 2020 di Etna Rosso e Riserva e il blocco delle rivendicazioni Di di nuovi impianti, per i prossimi 3 anni a partire agosto 2021, “a meno delle assegnazioni fisiologiche di quanto previsto dalle regole regionali”. “Una scelta ... Leggi su winemag

L’azienda è situata nella frazione Passopisciaro, del comune di Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna. Le vigne si trovano nel cuore della Valle dell’Alcantara, a un’altitudine compresa ...

Randazzo - Con sette etichette nel Book 2021 “5StarWines”, prestigioso concorso del Vinitaly che premia i migliori vini d’Italia e i cui risultati sono appena stati resi noti, l’azienda vitivinicola A ...

