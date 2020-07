È arrivata la cometa Neowise: ecco come ammirarla (Di giovedì 9 luglio 2020) (foto: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images)Dopo aver aspettato tanto, finalmente ci siamo: la cometa Neowise, infatti, comincerà a farsi ammirare in queste notti d’estate. Sopravvissuta al perielio il 3 luglio scorso (ossia il punto della sua orbita più vicino al Sole), passando a circa 43 milioni di chilometri dalla nostra stella, sta già entusiasmando gli appassionati di astronomia di tutto il mondo (come è successo già agli astronauti della Stazione spaziale internazionale, con uno scatto mozzafiato): ora che si trova al di sopra del piano dell’eclittica e in allontanamento dal Sole, sarà possibile ammirarla meglio, sia a occhio nudo che con piccoli telescopi e binocoli. Queste le date da appuntare: fino al 10 luglio ... Leggi su wired

andreabettini : È arrivata la cometa @c2020f3 NEOWISE, la più brillante degli ultimi anni. È visibile anche a occhio nudo. Qui su… - infoitscienza : E' arrivata la cometa Neowise: ecco come osservarla a occhio nudo - infoitscienza : La Cometa C/2020 Neowise è arrivata: uno scatto da Modica - luca_rubino : RT @Coelum_news: La spettacolare cometa #Neowise! ?? - infoitscienza : NEOWISE: è arrivata la COMETA dalla CODA GIALLA, si potrà VEDERE a OCCHIO NUDO pure in ITALIA. Ecco QUANDO e DOVE -