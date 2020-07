Decreto semplificazione, ANGI: priorità a infrastrutture e digitalizzazione per il rilancio del Paese (Di giovedì 9 luglio 2020) È arrivato il testo definitivo del Decreto semplificazione, dopo una lunga notte di discussione con i partiti di maggioranza convocati in Consiglio dei Ministri. L’approvazione è avvenuta con formula “salvo intese” che lascia aperta la possibilità di successivi interventi e modifiche, anche se, come ha precisato il Premier, l’intesa politica è stata pienamente raggiunta e mancano soltanto gli ultimi dettagli tecnici. Invitato a commentare il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il processo di digitalizzazione e trasformazione digitale avviato dal governo promette di essere un importante passo in avanti per maggiore efficienza del comparto della pubblica ... Leggi su romadailynews

