“Cosa penso di Alessia Marcuzzi”. Belen, finalmente la verità: “Ora vedremo come muoverci” (Di giovedì 9 luglio 2020) Belen smentisce il tradimento: “Con Alessia Marcuzzi stima reciproca. Non è mai successo niente, tutte caz***”. A poche ore dalle ultime indiscrezioni sul presunto flirt tra la conduttrice delle Iene e Stefano De Martino, arrriva a sorpresa la smentita di Belen. In una story su Instagram, la showgirl argentina smentisce il tradimento e difende a spada tratta Alessia Marcuzzi. Ecco le sue parole: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni”. “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca. Non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere”. E conclude: “Decideremo insieme come muoverci, ... Leggi su caffeinamagazine

