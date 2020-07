Coronavirus Lazio oggi: i dati e il focolaio di Latina (Di giovedì 9 luglio 2020) Ci sono 28 nuovi casi di cui 22 di importazione e una bimba di 9 anni malata a Latina nel bollettino giornaliero della Regione Lazio sul Coronavirus oggi, oltre a un morto. Dei 22 casi di importazione, 18 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh, secondo quanto dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. In totale ci sono 23 casi a Roma e 4 a Latina Coronavirus Lazio: boom di casi importati e un bimba di 9 anni malata a Latina “oggi registriamo un dato di 28 casi, 22 sono di importazione (pari al 78% dei casi totali) e di questi 18 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh”, dice l’assessore della Regione Lazio D’Amato. “Un altro caso proviene dalle ... Leggi su nextquotidiano

