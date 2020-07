Commessa camici, indagato il cognato di Fontana. Non sarebbe stata una donazione (Di giovedì 9 luglio 2020) Aperta inchiesta sulla Commessa dei camici. Iscritto sul registro degli indagati. MILANO – La Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulla Commessa dei camici che sarebbe stata affidata dalla Regione alla ditta riconducibile alla moglie (che detiene una quota) e al cognato di Attilio Fontana. La notizia è stata anticipata da Repubblica citando fonti investigative. Un fascicolo che ha visto l’iscrizione sul registro degli indagati del cognato del governatore Fontana. Non sarebbe stata una donazione Stando a quanto riferito dall’Ansa, secondo gli inquirenti l’offerta di camici per il valore di ... Leggi su newsmondo

LupoNolberto : RT @Miti_Vigliero: Commessa da mezzo milione per i camici in Lombardia: indagato il cognato di Fontana - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Commessa da mezzo milione per i camici in Lombardia:indagato cognato di Fontana!! #Legaladrona #Libera… - AdelBScott : RT @Miti_Vigliero: Commessa da mezzo milione per i camici in Lombardia: indagato il cognato di Fontana - Giusepp07184707 : RT @Antiogu60: ++STELLE GUERRIERE ++ Commessa da mezzo milione per i camici in Lombardia:indagato cognato di Fontana!! #Legaladrona #Libera… - grace2012fe : RT @Miti_Vigliero: Commessa da mezzo milione per i camici in Lombardia: indagato il cognato di Fontana -