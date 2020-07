Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Benedetta Mottola, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? La ragazza è una modella italiana di 21 anni che era stata scelta da Pietro Delle Piane, ora fidanzato con Antonella Elia, per poi creare caos alla coppia vip formata dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Miss Italia 1999 Manila Nazzaro. Campana, secondo le prime info dovrebbe lavorare nello scatolificio di famiglia, ma ha qualche esperienza nel campo dello spettacolo: ha lavorato come conduttrice per il canale 8 Tv Luna e ha una partecipazione in Ciao Darwin 8. Studia canto e pianoforte e come formazione tradizionale segue ... Leggi su tpi

MorgSteve : @juanito1897 Ma chi il marito di benedetta parodi? - La__Ramo : @Dulafive 'Il marito di quella Benedetta Parodi'...che se non specifici di chi è marito non sai chi è . - Pisolo43399258 : @SuperflyVideo Della benedetta è come se se la scopasse pure lui ?? e poi chi è il padrone di casa. - gi0de : RT @PaulLamanski: Ma alla fine chi è il marito piccolino di Benedetta Parodi? - PaulLamanski : Ma alla fine chi è il marito piccolino di Benedetta Parodi? -