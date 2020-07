Chi è Alberto Cafarchia, il tentatore di Temptation Island 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi è Alberto Cafarchia, il tentatore di Temptation Island 2020 Chi è Alberto Cafarchia, il giovane tentatore di Temptation Island 2020? Alberto è nato nel 1990, e compirà 30 anni il prossimo settembre, è originario di Bari, anche se il suo lavoro lo porta a viaggiare moltissimo per l’Italia e all’estero. Il giovane tentatore di Temptation Island 2020 lavora come impiegato presso un’azienda, anche se a causa del coronavirus i suoi continui spostamenti lavorativi hanno dovuto subire una battuta d’arresto. Cafarchia ha frequentato ... Leggi su tpi

alberto_burgio : @SimoneDonzelli2 @CarloCalenda Infatti non sto mica biasimando la coerenza di @CarloCalenda nel non voler avere nul… - Zia_Paa : RT @abettertweets: Per distrarci, parliamo del calciomercato che verrà. Io in attacco vorrei un bomber, tipo Immobile. A centrocampo ci ser… - abettertweets : Per distrarci, parliamo del calciomercato che verrà. Io in attacco vorrei un bomber, tipo Immobile. A centrocampo c… - palotraversa : @CrisPncc @OfficialSSLazio Puoi dare dell’ebete a chi vuoi ci mancherebbe siamo in un paese democratico e libero. T… - tonygamblerII : Sarebbe un peccato se si ritirasse. Per chi ama il tennis lo svizzero rappresenta la maestria, il talento, la class… -