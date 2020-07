Avengers: Infinity War, Thanos ha scelto chi uccidere con lo Snap? (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo Snap di Thanos non avrebbe dato vita a una estinzione causale secondo una nuova teoria, ma con lo schiocco di dita di Avengers: Infinity War il titano avrebbe scelto le sue vittime. Secondo una nuova teoria, le vittime di Thanos a seguito del suo schiocco di dita in Avengers: Infinity War non sarebbero casuali, ma il Titano avrebbe scelto chi salvare e chi no con il suo Snap. Le differenze tra film e fumetti Marvel, sono numerose, ma a quanto pare un aspetto di continuità ci sarebbe e riguarderebbe le gesta di Thanos il cui Snap, con cui ha cancellato metà dell'universo, sarebbe tutt'altro che neutrale e casuale. Durante il breve scambio di battute tra il villain e ... Leggi su movieplayer

Lo Snap di Thanos non avrebbe dato vita a una estinzione causale secondo una nuova teoria, ma con lo schiocco di dita di Avengers: Infinity War il titano avrebbe scelto le sue vittime. NOTIZIA di ...

