Anm, partiti i test con tecnici spagnoli per i nuovi treni Linea 1 (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono partite le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in Linea dei nuovi treni per la Linea 1 metropolitana di Napoli. Anm ha ricevuto dalla Spagna i primi due treni dei venti ordinati e sono arrivati anche i tecnici iberici, il cui arrivo era previsto in primavera ma sono stati bloccati dalla pandemia covid19. I tecnici dell’azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i treni, lavorano già insieme ai tecnici di Anm per i test dinamici e statici dei convogli. Alcuni di questi test dovranno essere effettuati anche alla presenza di inviati del ministero dei trasporti ... Leggi su anteprima24

