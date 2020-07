Andrea Dini: l’indagine sul cognato di Fontana per i camici di Regione Lombardia (e l’email con i prezzi) (Di giovedì 9 luglio 2020) Attilio Fontana aveva detto che nella storia dei camici di Regione Lombardia e di DAMA S.P.A., la società controllata da sua moglie e dal cognato, era tutto chiaro e limpido e aveva annunciato una querela a Report che l’aveva rivelata. Ieri Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato del governatore Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti regionale, sono stati indagati dalla Procura di Milano per il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente nell’inchiesta con al centro la fornitura di camici e altro materiale per 513 mila euro durante l’emergenza COVID-19. Andrea ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Il «caso camici» in Regione, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg di Aria - LaStampa : La fornitura durante l’emergenza Covid fu fatta dalla società gestita da Andrea Dini, di cui la moglie del governat… - Giusepp07184707 : RT @Virus1979C: Il «caso camici» in Regione, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg di Aria. - marino29b : RT @Virus1979C: Il «caso camici» in Regione, indagati il cognato di Fontana Andrea Dini e il dg di Aria. - abiraghi : Sono meravigliosi. #Fontana #Lombardia #commissariatelalombardia -