Von der Leyen al Parlamento Ue: crisi più dura di dieci anni fa, serve lavorare insieme (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Parlamento Europeo, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha definito l’emergenza coronavirus come una crisi molto più dura rispetto a quella di dieci anni fa. Per uscirne “più forti” è fondamentale “lavorare insieme”. “L’emergenza coronavirus ha messo in discussione molti aspetti sia sul piano economico che sociale; ha messo in discussione molte … L'articolo Von der Leyen al Parlamento Ue: crisi più dura di dieci anni fa, serve lavorare insieme proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

