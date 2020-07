Vito Crimi: "Il ponte di Genova non deve andare nelle mani dei Benetton. M5s non arretra" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Poche ore dopo la diffusione della notizia che il nuovo ponte di Genova, nato dopo il crollo del viadotto Morandi, sarà affidato alla gestione di Aspi, insorge il capo politico del Movimento 5 stelle: “Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il Movimento 5 stelle non arretra di un millimetro”. I pentastellati hanno in più occasioni sostenuto la necessità della revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia che è costata la vita a 43 persone.Il #ponteDiGenova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero ... Leggi su huffingtonpost

