Valentina Ferragni sempre più audace, corpetto cedevole sul decolleté, incredulità: «Sei tu?!» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gioca con le extension Valentina Ferragni, quasi l’unico ‘indumento’ nella parte superiore del corpo: sempre più audace, la sorellina di Chiara spiazza il social nell’ultimo post Instagram. Partita in sordina, non senza frequentissimi attacchi da parte degli haters, l’ultima – in ordine cronologico – delle Ferragni gode oggi della sua rivincita. Increduli i followers innanzi allo scatto condiviso più di recente. Una sirenetta, la ventisettenne cremonese, immortalata mentre posa all’aperto con fare sensuale tra colorate ortensie. Leggi anche >> Emma Muscat super eccitante in costume: gambe interminabili e sensualità sfacciata Valentina Ferragni sorprendentemente audace: followers attoniti e increduli Un tempo più ‘abbottonata’, Valentina ha pian piano iniziato a scoprirsi acquistando al ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Valentina Ferragni irresistibile su IG: un particolare infiamma i follower! - #Valentina #Ferragni #irresistibile - artvloueh : @cvshtonx Valentina Ferragni </3 - lisamorandii : RT @littlebvlittle: tutti bellissimi ma valentina ferragni e luca vezil sono la coppia numero 1 imbattibili adorabili dolcissimi innamorati… - AliceBigliardi : Adesso vorrei capire cosa ha fatto Valentina Ferragni per meritarsi uno come Luca Vezil lo voglio fare anche ioooo insegnami - littlebvlittle : tutti bellissimi ma valentina ferragni e luca vezil sono la coppia numero 1 imbattibili adorabili dolcissimi innamoratissimi e pure gnocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni “Wow, ne hai più di tua sorella”. Valentina Ferragni, la sfida a Chiara è di petto TuttiVip Valentina Ferragni cambia look: usa le extension e sogna di tornare ai capelli lunghissimi

Il lockdown è terminato da quasi due mesi e tutti stanno provando a tornare alla loro vita "normale", continuando però a usare una serie di precauzioni. Le star hanno ripreso gli impegni professionali ...

MADONNA, TOPLESS DAVANTI ALLO SPECCHIO: VIA IL REGGISENO.. FOTO

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...

Il lockdown è terminato da quasi due mesi e tutti stanno provando a tornare alla loro vita "normale", continuando però a usare una serie di precauzioni. Le star hanno ripreso gli impegni professionali ...Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...