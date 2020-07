Trastevere, due rapine in 25 minuti: arrestato 23enne (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 23enne di origini siciliane, che nel giro di 25 minuti ha messo a segno due rapine. L’uomo, già con precedenti e senza occupazione, alle 19:28 di ieri sera, ha fatto irruzione, in una farmacia di Viale Trastevere, con volto travisato e, dopo aver puntato un coltello al collo di una cliente di 65 anni, ha costretto la farmacista di turno a consegnargli le banconote contenute nel registratore di cassa, per poi darsi alla fuga a piedi. I Carabinieri, intervenuti su richiesta del 112, hanno bloccato il 23enne, poco distante dalla farmacia, precisamente in via Aurelio Saffi. La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire il coltello usato durante la rapina, l’intera refurtiva e una catenina d’oro. Insospettiti dell’oggetto prezioso trovato in possesso del rapinatore, i Carabinieri del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Trastevere, due rapine in 25 minuti: arrestato 23enne

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere due Movida Trastevere, residenti sul piede di guerra e in Centro si chiede stop alcol dalle 20:30 Il Messaggero L'omaggio di Trastevere ad Ennio Morricone

Nel quartiere romano di Trastevere è apparso un murales che omaggia il compositore Ennio Morricone, scomparso ieri in una clinica romana nel quale era ricoverato dopo essersi rotto il femore a causa d ...

Ennio Morricone secondo Harry Greb. Ecco il murale apparso a Roma a Trastevere

È apparso questa mattina a Roma un murale di Harry Greb dedicato al Maestro, nella Trastevere che lo ha visto nascere Con queste parole Ennio Morricone, durante una passata intervista a Repubblica, de ...

