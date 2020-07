Tragedia nel mondo dello snowboard, morto annegato Alex Pullin: è stato due volte campione del mondo di cross (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una Tragedia sconvolge il mondo dello snowboard cross, Alex Pullin infatti è morto annegato durante una battuta di pesca subacquea, vicino ad una spiaggia della Gold Coast, nel Queensland. Chris Hyde/Getty ImagesIl due volte campione del mondo australiano, anche portabandiera ai Giochi Invernali di Sochi 2014, è deceduto immediatamente senza dare la benché minima possibilità ai soccorritori di salvarlo. ‘Chumpy‘, così era soprannominato, era riuscito a vincere due Mondiali di snowboardcross nel 2011 a La Molina e nel 2013 a Stoneham, conquistando poi il bronzo Nel 2017 a Sierra Nevada. Nella sua bacheca anche due Coppe del mondo di specialità, ottenute Nel 2011 e nel 2013.L'articolo Tragedia nel mondo dello snowboard, morto annegato Alex Pullin: è stato due volte campione del mondo di cross ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard - IlBlogdiAndy : RT @Eurosport_IT: Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard - MA_STAT_A_CAS : RT @Eurosport_IT: Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard - readyplayer1__ : RT @Eurosport_IT: Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Tragedia nel mondo dello snowboard ?? Ciao Alex ?? #AlexPullin | #Snowboard -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

LA NAZIONE

Sono ore di ansia e preoccupazione: Villa Literno prega per Antonio Carmellino, il giovane rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto, domenica 5 luglio, in via Porchiera e Pinetamare, nella p ...Roma, 8 lug. (askanews) - Tragedia nel mondo dello snowboard. E' morto Alex Pullin, conosciuto da tutti come "Chumpy", australiano, due volte campione del mondo di snowboardcross. Aveva solo 32 anni.