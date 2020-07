Stadio Roma, nulla osta al progetto Tor di Valle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si è tenuto nella giornata di ieri il vertice dei consiglieri del M5S, presieduto dalla sindaca Virginia Raggi, per discutere dell’iter del progetto del nuovo Stadio della Roma. La riunione era in programma per lunedì ma è stata posticipata a causa della concomitanza con la convocazione dell’assemblea capitolina. La sindaca insieme agli esponenti del gruppo grillino, … L'articolo Stadio Roma, nulla osta al progetto Tor di Valle è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

