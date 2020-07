Scioperi luglio 2020: mezzi pubblici, bus, aerei e taxi. Ecco il calendario (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scioperi luglio 2020: mezzi pubblici, bus, aerei e taxi. Ecco il calendario Scioperi luglio 2020: il calendario delle agitazioni sindacali per questo mese come da lista del Ministero dei trasporti. Interessato dalle sospensioni alla normale attività, in particolare, il trasporto pubblico locale. Le date, settore per settore.Segui Termometro Politico su Google News Scioperi luglio 2020: le mobilitazioni nel settore trasporto pubblico locale Scioperi luglio 2020: le agitazioni sindacali, come dalla lista dedicata disponibile sul sito del Ministero dei Trasporti, per questo mese interesserà in particolare il settore del trasporto pubblico. Si comincia giovedì 9 luglio 2020 con una protesta di 4 ore del personale Soc. Ctp di Napoli indetta dalla Fit-Cisl, nello stesso giorno, scatta una protesta dalle 10 alle 14 del personale Faisal-Cisal e Rsa della Soc. ... Leggi su termometropolitico

