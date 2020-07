Rio Sguazzatoio, sopralluogo del consigliere Cascone: a settembre i lavori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPartiranno a settembre i lavori per la messa in sicurezza del Rio Sguazzatoio, il corso d’acqua che attraversa e tocca tre comuni, tra cui quello di Angri. A fornire rassicurazioni sui lavori che partiranno a breve e consentiranno di fermare allagamenti, degrado ambientale e problemi di viabilità è stato, al termine di un sopralluogo, il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti. La Regione Campania ha infatti finalmente stanziato un finanziamento importante anche per lo Sguazzatoio, oltre che per altri canali ed affluenti del Sarno. A settembre saranno eseguiti i lavori. La presenza e le rassicurazioni sui fondi del consigliere regionale mettono fine anche ad una serie di polemiche sulle competenze relative ai lavori da effettuare. L'articolo Rio Sguazzatoio, sopralluogo del consigliere Cascone: ... Leggi su anteprima24

