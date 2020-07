Rilassarsi sui Colli Euganei tra natura, terme e beni culturali (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Colli EuganeiEsistono ancora luoghi bucolici in cui il tempo sembra essersi fermato e il contatto con la natura coinvolge i cinque sensi? I Colli Euganei ci dimostrano che la risposta è sì, basta solo distogliere lo sguardo dalle tradizionali mete turistiche e fissarlo là dove non siamo abituati a volgerlo.Destinazione molto amata dai veneti, adorata dagli stranieri soprattutto per l’aspetto termale, il Parco Regionale dei Colli Euganei è ancora sottovalutato dal resto d’Italia, che non ne conosce a sufficienza l’alto potenziale. È, questa, una terra di folti boschi e itinerari naturalistici, di ruscelli e belvedere, di sentieri nascosti e cime misteriose: non v’è forse posto migliore per sperimentare la perfetta fusione di natura, arte, enogastronomia, sport, storia e benessere.Quindici sono i comuni che ricadono nel ... Leggi su huffingtonpost

