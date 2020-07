Realme X50 5G arriva in Italia con 120 Hz e un prezzo ottimo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Realme ha sovvertito le aspettative lanciando in Italia e in Europa Realme X50 5G ad un prezzo interessante che può essere tagliato del 5% L'articolo Realme X50 5G arriva in Italia con 120 Hz e un prezzo ottimo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : Realme X50 5G arriva in Italia con 120 Hz e un prezzo ottimo - macitynet : Realme X50, unboxing e foto dello smartphone economico 5G con display a 120 Hz - videorecensione : Realme X50 5G con Snapdragon 765G è ufficiale in Italia | Recensione e Confronto X50 Pro - HDblog : Realme X50 5G ufficiale in Italia | Recensione e Confronto X50 Pro - GizChinait : #RealMe X50 5G ufficiale in Italia con sei fotocamere, display a 120 Hz e Snapdragon 765G #RealmeX50… -