Ponte di Genova, Crimi avverte: "Non deve essere riconsegnato nelle mani di Benetton" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scontro nella maggioranza sul Ponte di Genova. Crimi: "Questi irresponsabili non devono gestire le autostrade italiane". ROMA – E' scontro nella maggioranza sul Ponte di Genova. La decisione da parte della ministra De Micheli di affidare 'pro-tempore' la concessione ad Autostrade non è stata condivisa dal M5s. "Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani di Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero gestire le autostrade italiane. Su questo come partito non arretriamo di un millimetro", il commento di Vito ...

