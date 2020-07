Pokémon e Adidas collaborano in una ispirata linea d'abbigliamento dedicata ai mostriciattoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il set di camicie dedicate ai Pokémon ora l'abbigliamento ispirato agli iconici mostriciattoli si arricchisce con una nuova collaborazione tra Pokémon ed Adidas.Questa collaborazione comprende scarpe, tute, felpe, magliette e marsupi, tutte con stampe di Pokémon e Pokéball. Ad esempio la classica tuta nera ha le tre bande, marchio di fabbrica della società, piene di diversi Pokémon che aggiungono un tocco in più all'abbigliamento. Tra le scarpe abbiamo un paio di sneakers con protagonista forse il Pokémon più amato, Pikachu.La collezione è molto varia ed è possibile dare uno sguardo a tutto l'abbigliamento cliccando qui. Sfortunatamente per adesso è disponibile solo in Giappone, ma probabilmente è solo ... Leggi su eurogamer

I ricavi di Pokémon GO testimoniano il suo successo

Come riportato da SensorTower, i ricavi totali di Pokémon GO hanno superato l’incredibile cifra di 3.6 miliardi di dollari. Un’informazione che stupirà i più, visto che dopo la sua roboante release ...

Pokémon Go ha realizzato un totale di 3,6 miliardi di dollari in entrate

Un certo "giochino" per cellulare chiamato Pokémon Go ha preso d'assalto il mondo intero nel luglio 2016. Sapevamo tutti che il gioco è stato un successo finanziario, ma ora sappiamo quanto ha avuto e ...

