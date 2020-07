Ninja, test di streaming su YouTube. Accordo tra le parti, si attende solo l’annuncio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella giornata di ieri Richard Tyler Blevins, lo streamer americano noto nel mondo degli esports con il nome Ninja, ha pubblicato un test di “streaming” sul suo account YouTube. All’inizio sembrava che fosse solo uno sbaglio, anche perchè lo streaming è stato pubblicato sulla storica piattaforma senza titolo e sprovvisto anche di una descrizione aggiornata, come affermato dal leaker di Fortnite HYPEX, molto attivo su Twitter. Pochi minuti dopo, lo streaming è stato trasformato in “privato”. Ninja most likely signed to YouTube, he currently has a test stream scheduled, probably didn’t mean to make it public but this is a huge hint.. pic.twitter.com/e4bd6lhD8M — HYPEX (@HYPEX) July 7, 2020 Probabilmente quello di Ninja non è affatto un errore. Lo streamer statunitense, secondo molti, potrebbe aver firmato un Accordo ... Leggi su esports247

