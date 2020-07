Milano. Tari 2020 pagabile in quattro rate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Comune di Milano ha previsto la possibilità di pagare la Tari 2020 in quattro rate. Le scadenze saranno il 15 settembre, il 15 ottobre, il 16 novembre e il 15 dicembre. Il 16 novembre sarà anche il termine per chi preferisce la rata unica e per chi ha scelto l’addebito sul proprio conto corrente. Se si preferisce pagare con l’addebito in conto, ma ancora è stato attivato, è possibile chiederlo fino al 7 ottobre. Leggi su laprimapagina

